Теплоснабжение ограничили для более 11 тыс. жителей Абакана в морозы

© Мэрия Абакана
Теплоснабжение ограничили для более 11 тыс. жителей Абакана в морозы
27 Ноя 2022, 11:29

Параметры теплоснабжения снижены в десятках многоквартирных домов Абакана. В городе стоят двадцатиградусные морозы.

Авария произошла на трубопроводе в Абакане, сообщили в ГУ МЧС по Хакасии 27 ноября.

«Всего под ограничением находятся 32 многоквартирных жилых дома (11,5 тыс. человек), четыре социально значимых объекта: школа, лицей, два детских сада. Ведутся ремонтные работы», — сообщили в ведомстве агентству ТАСС.

В мэрии Абакана уточнили, что «выявлено повреждение в тепловой камере на перекрестке улиц Крылова и Перекрещенко».

«Возможно потребуется временное ограничение теплоснабжения нескольких десятков домов. На месте работают три ремонтные бригады СГК [Сибирской генерирующей компании]», — добавили чиновники.

Сейчас температура воздуха в Абакане ниже 20 градусов.


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