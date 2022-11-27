Теплоснабжение ограничили для более 11 тыс. жителей Абакана в морозы
© Мэрия Абакана
Параметры теплоснабжения снижены в десятках многоквартирных домов Абакана. В городе стоят двадцатиградусные морозы.
Авария произошла на трубопроводе в Абакане, сообщили в ГУ МЧС по Хакасии 27 ноября.
«Всего под ограничением находятся 32 многоквартирных жилых дома (11,5 тыс. человек), четыре социально значимых объекта: школа, лицей, два детских сада. Ведутся ремонтные работы», — сообщили в ведомстве агентству ТАСС.
В мэрии Абакана уточнили, что «выявлено повреждение в тепловой камере на перекрестке улиц Крылова и Перекрещенко».
«Возможно потребуется временное ограничение теплоснабжения нескольких десятков домов. На месте работают три ремонтные бригады СГК [Сибирской генерирующей компании]», — добавили чиновники.
Сейчас температура воздуха в Абакане ниже 20 градусов.
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