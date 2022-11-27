Сибирский научный клинический центр закупает бронежилеты

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Сибирский научный клинический центр закупает бронежилеты
27 Ноя 2022, 13:25

Федеральный сибирский научно-клинический центр, управляющий несколькими крупными медучреждениями в Красноярском крае, закупает бронежилеты. За каждый комплект готовы отдать по 120 тыс. рублей.

Госучреждение «Федеральный сибирский научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства» (ФСНКЦ ФМБА) объявило конкурс на поставку 20 бронежилетов открытого ношения. Документы опубликованы на сайте госзакупок.

«Бронежилеты модульного типа должны состоять из грудной и спинной секций, соединенных между собой в области пояса съемными боковинами, а в области плеч ремнями на разъемных соединениях, — сказано в техническом задании. — Мягкие защитные экраны установленные в грудную, спинную секции и боковины обеспечивают круговую защиту по классу защитной структуры не менее Бр1 <…> Жесткие бронеэлементы, устанавливаемые в грудную и спинную секцию, должны обеспечивать класс защитной структуры не менее Бр4».

Каждый бронежилет оценили в 120 тыс. рублей. Общая начальная цена контракта составила 2,4 млн.

Бронежилеты нужно привезти на склад учреждения в Красноярске. Целы закупки в документации не указаны.

ФСНКЦ ФМБА управляет медсанчастью №96, а также филиалами клинической больницы №51 и ФГУ «СОМЦ Росздрава».


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