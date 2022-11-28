Торговый комплекс загорелся в центре Омска

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Торговый комплекс загорелся в центре Омска
28 Ноя 2022, 06:04

В центре Омска загорелся склад торгового комплекса «Триумф». Дым виден из разных районов города.

«Сегодня в 06:18 (03:18 мск) поступило сообщение о пожаре в складском помещении на первом этаже торгового комплекса на улице Березовского [в Омске]. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения — задымление внутри помещения, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области (цитата по ТАСС). — На месте происшествия от МЧС России работают 122 человека и 22 единицы техники. Организовано шесть звеньев газодымозащитной службы».

Название торгового комплекса не уточняется. Но, по данным паблика «Аварийный Омск», речь идет о торговом комплексе «Триумф».

По предварительным данным, пострадавших нет.


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