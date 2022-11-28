Власти Абакана заявили о подаче тепла после коммунальной аварии, коснувшейся 70 тыс. жителей

© абакан.рф
Власти Абакана заявили о подаче тепла после коммунальной аварии, коснувшейся 70 тыс. жителей
28 Ноя 2022, 06:18

В Абакане восстановлено теплоснабжение. Ранее без отопления в морозы остались около 70 тыс. человек.

«По данным на утро 28 ноября, тепло и горячая вода в дома абаканцев первого жилого района и жилого района „Полярный“ подаётся штатно. Также штатно подаётся тепло и горячая вода в детские сады и школы, — утверждают в мэрии Абакана. — Вместе с тем, отмечаются единичные случаи завоздушивания стояков по подъездам».

27 ноября произошла авария в тепловой камере на перекрёстке улиц Кати Перекрещенко и Крылова. Без тепла остались 270 многоквартирных домов, в которых проживают 70 тыс. человек. Температура воздуха составляла минус 20 градусов.

К утру 28 ноября столбик термометра опустился до минус 30.

Тепло жителям Абакана поставляет «Сибирская генерирующая компания» Андрея Мельниченко.


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