Глава Шерегеша обварился кипятком и попал в реанимацию

© vk.com/vadesz. Вадим Швайгерт (слева)

Глава администрации кузбасского курорта Шерегеш попал в реанимацию. Он пытался устранить коммунальную аварию в здании мэрии. Ранее часть города осталась без электроснабжения в тридцатиградусные морозы.

Стояк отопления прорвало в многоквартирном доме, где находится администрация Шерегеша. Глава поселка Вадим Швайгерт попытался ликвидировать аварию своими силами и получил многочисленные ожоги кипятком, передает «Открытый город».

Чиновник попал в реанимацию, но уже «пришел в себя», отмечает издание.

«Управляющая компания, которая обслуживает дом, не хочет признавать своей вины, не смотря на то, что стояки являются общедомовым имуществом, за которые она отвечает. Следственный комитет забрал материалы на экспертизу», — пишет «Открытый город».

Информацию подтвердил источник Ngs42 в правоохранительных органах. В администрации поселка информацию от комментариев отказались, в пресс-службе кузбасского Центра медицины катастроф оперативно прокомментировать инцидент также не смогли, передает «Сибдепо».

Дом обслуживает ООО «Шерегеш-Сервис». Компания, по данным «Контур.Фокус», принадлежит Елене Ветошкиной, Вячеславу Александрову, Максиму Павлюку и Татьяне Батуриной.

27 ноября в Шерегеше около 70 частных и гостевых домов остались без электроснабжения из-за аварии на подстанции. Местные жители рассказали, что из-за отключения электроэнергии была нарушена работа систем водо- и теплоснабжения. Температура в некоторых домах опустилась до плюс пяти градусов, произошло промерзание водопроводных систем.

К вечеру 27 ноября электроснабжение удалось восстановить.

В Кузбассе ожидается понижение температуры воздуха до минус 32 градусов, местами — до минус 40.