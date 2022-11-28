Более 1 тыс. детей не попали в новосибирские школы из-за мороза

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В Новосибирской области отменен подвоз школьников в учебные заведения. В регионе установились морозы до минус 42 градусов.

«Подвоз школьников отменен в Искитимском, Колыванском, Сузунском, Коченевском, Черепановском, Тогучинском районах», — сообщили в госучреждении области «Территориальное управление автомобильных дорог» (ГКУ «ТУАД НСО»).



В Искитимском районе не подвезли 681 школьника, в Сузунском — 114 (здесь подвоз полностью отменен), в Коченевском — 239, в Черепановском — 212, в Тогучинском — 117, в Колыванском — 18.

Всего не подвезено 1381 школьников из 89 населенных пунктов в 47 учебных заведений.

«Основная причина — мороз от минус 38−42 градусов на 6:00 — 7:00 утра. Везде техника исправна, проезд обеспечен», — утверждают в ТУАДе.

В Новосибирске установились тридцатиградусные морозы. В районах области, традиционно, холоднее. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь на 29 ноября по области ожидается до минус 35 градусов.