Алтайский педагог погибла в отделении полиции
© t.me/mash_siberia
Жительница Республики Алтай погибла в отделении полиции. В участке не оказалось записи той ночи. На теле обнаружили синяки.
Бывшая учительница начальных классов, 53-летняя Светлана Ачугунова жила в коммуналке Горно-Алтайска. Соседями оказались бывшие полицейские. 26 июля женщина позвонила сестре, крикнула что-то в трубку, и связь оборвалась, рассказал телеграм-канал Mash Siberia.
Позже выяснилось, что Ачугунову увезли в отдел полиции «за пьянку», а на утро сообщили, что она умерла.
В отделении не оказалось видеозаписи, сделанной в ночь происшествия. Экспертиза показала, что женщина была в синяках и в крови, а алкоголя в организме не было. Но в возбуждении уголовного дела семье отказали.
Издание утверждает, что на теле погибшей обнаружили 17 повреждений. Родственники обратились в республиканскую прокуратуру с требованием продолжить расследование.
Новости из рубрики:
Мнения
Материнство — это не величайшее предназначение, а социальный выбор женщины
Задача государства — создать условия, чтобы женщине было комфортно быть матерью, чтобы мысль о материнстве не пугала. Без этого никакие уроки и фразы про величайшее предназначение и счастье не работают.
Последние материалы
Новосибирская полиция закупила подарочные телевизоры и роботы-пылесосы Ростехнадзор нашел 50 нарушений в работе новосибирского угольного разреза Авдоляна Алтайских рыбаков нашли мертвыми в Новосибирской области Уголовное дело завели из-за срыва отопления жилья в Иркутской области Новосибирского вице-спикера Госдумы рассматривают на пост главы Счетной палаты
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo