Алтайский педагог погибла в отделении полиции

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Алтайский педагог погибла в отделении полиции
28 Ноя 2022, 09:24

Жительница Республики Алтай погибла в отделении полиции. В участке не оказалось записи той ночи. На теле обнаружили синяки.

Бывшая учительница начальных классов, 53-летняя Светлана Ачугунова жила в коммуналке Горно-Алтайска. Соседями оказались бывшие полицейские. 26 июля женщина позвонила сестре, крикнула что-то в трубку, и связь оборвалась, рассказал телеграм-канал Mash Siberia.

Позже выяснилось, что Ачугунову увезли в отдел полиции «за пьянку», а на утро сообщили, что она умерла.

В отделении не оказалось видеозаписи, сделанной в ночь происшествия. Экспертиза показала, что женщина была в синяках и в крови, а алкоголя в организме не было. Но в возбуждении уголовного дела семье отказали.

Издание утверждает, что на теле погибшей обнаружили 17 повреждений. Родственники обратились в республиканскую прокуратуру с требованием продолжить расследование.


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