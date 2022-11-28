Уголовное дело завели из-за срыва отопления жилья в Иркутской области

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Более 60 человек остались без отопления в одном из иркутских поселков. Там стоят тридцатиградусные морозы.

13 домов остались без отопления в поселке Артёмовский Бодайбинского района из-за прорыва водовода, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале. Отключения коснулись 64 человек, в том числе восьми детей.

В поселке ввели режим ЧС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК (халатность) и ч.1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Авария произошла еще 26 ноября, но к 28 ноября теплоснабжение не восстановлено, рассказали в региональном управлении ведомства.

Следователи проводят допросы должностных лиц администрации Артемовского муниципального образования и руководство теплоснабжающей организации.

По данным Гисметео, температура воздуха в Бодайбинском районе составляет около минус 35 градусов.