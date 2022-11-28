Алтайских рыбаков нашли мертвыми в Новосибирской области
© СК РФ по Новосибирской области
Тела двоих мужчин нашли в машине на озере в Новосибирской области. Возбуждено уголовное дело.
62-летний мужчина и его 59-летний товарищ вместе со знакомыми приехали на рыбалку в Новосибирскую область на озеро Чаны из Алтайского края. Они решили переночевать в машине, рассказали в региональном управлении СК РФ 28 ноября.
«Утром мужчины были обнаружены в автомобиле без признаков жизни, предварительная причина смерти отравление угарным газом», — сообщили в ведомстве.
Следственный комитет начал проверку.
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