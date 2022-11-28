Алтайских рыбаков нашли мертвыми в Новосибирской области

© СК РФ по Новосибирской области
Алтайских рыбаков нашли мертвыми в Новосибирской области
28 Ноя 2022, 11:40

Тела двоих мужчин нашли в машине на озере в Новосибирской области. Возбуждено уголовное дело.

62-летний мужчина и его 59-летний товарищ вместе со знакомыми приехали на рыбалку в Новосибирскую область на озеро Чаны из Алтайского края. Они решили переночевать в машине, рассказали в региональном управлении СК РФ 28 ноября.

«Утром мужчины были обнаружены в автомобиле без признаков жизни, предварительная причина смерти отравление угарным газом», — сообщили в ведомстве.

Следственный комитет начал проверку.


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