Алтайских рыбаков нашли мертвыми в Новосибирской области

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Тела двоих мужчин нашли в машине на озере в Новосибирской области. Возбуждено уголовное дело.

62-летний мужчина и его 59-летний товарищ вместе со знакомыми приехали на рыбалку в Новосибирскую область на озеро Чаны из Алтайского края. Они решили переночевать в машине, рассказали в региональном управлении СК РФ 28 ноября.

«Утром мужчины были обнаружены в автомобиле без признаков жизни, предварительная причина смерти отравление угарным газом», — сообщили в ведомстве.



Следственный комитет начал проверку.

