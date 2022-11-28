Ростехнадзор нашел 50 нарушений в работе новосибирского угольного разреза «Восточный»

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В работе новосибирского ООО «Разрез Восточный» найдены многочисленные нарушения. Год назад компания, входившая в «Сибантрацит», перешла под контроль структур Альберта Авдоляна.

Сибирское управление Ростехнадзора установило 50 нарушений требований промышленной безопасности при эксплуатации угольного разреза новосибирской компании «Разрез Восточный». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Установлено, что на опасном производственном объекте допускаются нарушения при эксплуатации горнотранспортного оборудования и электромеханического хозяйства, — рассказали в Ростехнадзоре. — Ослаблен контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасного ведения горных работ в опасных зонах не внесены изменения в реестр ОПО в связи с изменениями сведений. С нарушениями оформляются акты-допуски на территорию угольного разреза для выполнения работ персоналом подрядных организаций. При осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности ответственными лицами допускаются нарушения при оформлении результатов маршрутных проверок».

ООО «Разрез Восточный» привлечено к ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП и оштрафовано на 210 тыс. рублей. Предупреждения вынесены 11 должностным лицам компании.

Напомним, «Разрез Восточный» входил в группу «Сибантрацит» Дмитрия Босова. Он был найден застреленным 6 мая 2020 года в своем доме. После долгих судебных разбирательств в борьбе за его наследство созданное основателем мобильного оператора Yota Альбертом Авдоляном ООО «Сибан Холдинг» стало новым владельцем корпорации.

«Сибан Холдинг» на 70% принадлежит создателю компании Yota Альберту Авдоляну и на 30% экс-гендиректору «Сибантрацита» Максиму Барскому. В конце июля 2022 года стало известно, что ООО «А-Проперти Развитие» Альберта Авдоляна завершило консолидацию акций ГК «Сибантрацит». Максим Барский полностью вышел из компании.

Осенью 2022 года «Сибантрацит» переименовали в АО «Разрез Колыванский». Сейчас «Разрез Восточный», добывающий уголь в Искитимском районе области, принадлежит Авдоляну и ООО «Элси-Холдинг» всё того Авдоляна, Сергея Адоньева и Александра Исаева (они владеют компанией через ООО «А-Проперти Развитие»).