Новосибирская полиция закупила подарочные телевизоры и роботы-пылесосы

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Новосибирская полиция закупила подарочные телевизоры и роботы-пылесосы
28 Ноя 2022, 14:08

Новосибирская полиция закупила дорогостоящую технику. В документах телевизоры с функцией Smart TV названы «подарочными».

Госучреждение «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД по Новосибирской области» объявило конкурс на поставку 10 телевизоров и пяти роботов-пылесовов. Документация опубликована на электронной платформе «Берёзка».

Полицейским понадобились телевизоры PHILIPS 43PUS7406/60 Smart или эквивалент. Диагональ должна быть не менее 43 дюймов, оперативная система — Android 9.0, встроенная память — не менее 8 Гб. Телевизор должен поддерживать Wi-fi и Smart TV.

Робот-пылесос понадобился марки Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 или аналогичной. Он будет проводить сухую и влажную уборку, им можно управлять со смартфона.

Закупка проводилась как «поставка подарочной продукции». И телевизоры, и пылесосы приобрели по начальной цене в 41,5 тыс. и 31,5 тыс. рублей за штуку соответственно.

Контракт подписан с индивидуальным предпринимателем Анжелой Рыбочкиной на общую сумму 567,5 тыс. рублей. Деньги выделят из федерального бюджета.


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