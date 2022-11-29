«СГК» объявила об окончании ремонта после аварии, из-за которой без тепла остались 14 тыс. новосибирцев

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«СГК» объявила об окончании ремонта после аварии, из-за которой без тепла остались 14 тыс. новосибирцев
29 Ноя 2022, 07:29

Почти 14 тыс. человек остались без отопления из-за аварии в Новосибирске в ночь на 29 ноября в тридцатиградусные морозы. Энергетики утверждают, что закончили ремонт, и тепло скоро начнет поступать.

«Завершили ремонт на теплотрассе по улице Промышленной, — сообщила утром 29 ноября „Сибирская генерирующая компания“. — Направили в управляющие организации телефонограммы о запуске теплоснабжающего оборудования домов. Потребуется некоторое время на прогрев трубопровода, после чего теплоноситель начнет поступать в дома».

Ранее повреждение на трубопроводе в Дзержинском районе Новосибирска оставило без отопления и горячей воды около 14 тыс. человек. Под отключение попали 93 многоквартирных дома, пять детских садов и четыре медучреждения.

Сейчас, по данным мэрии, в Новосибирске нет ни одного аварийного отключения тепла в жилом фонде. Но планируется отключить горячую воду в 141 доме в разных районах города из-за ремонтных работ.


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