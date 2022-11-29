Мужчина замерз насмерть, застряв на чужом заборе в Красноярском крае — СМИ

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Мужчина замерз насмерть, застряв на чужом заборе в Красноярском крае — СМИ
29 Ноя 2022, 08:09

Замерзший труп обнаружили на одном из заборов в городе Назарово Красноярского края. Тело незнакомца нашли жители частного сектора.

Замёрзшего насмерть мужчину обнаружили висящим вниз головой на заборе в частном секторе города Назарово, передает местное издание Назарово онлайн.

«В этом доме мы не проживаем, собираемся его продавать. Я приезжаю только растопить печь и покормить собаку. Примерно в шестом часу вечера мне позвонил сосед и сообщил, что у нас на заборе обнаружили тело незнакомого мужчины, что на месте уже работают сотрудники полиции», — рассказал владелец дома журналистам.

Предположительно, мужчина прошел во двор одного из домов, а затем зачем-то полез на соседний участок и повис на заборе.


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