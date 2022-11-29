OCSiAl отложил строительство научно-производственного комплекса в Новосибирске
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Компания OCSiAl (штаб-квартира в Люксембурге), основанный в Сибири производитель графеновых нанотрубок, отложила на год строительство в Новосибирске второго научно-производственного комплекса, сообщает «Коммерсантъ». На перенос сроков, по данным компании, повлияли «трудности в налаживании стандартных производственных и потребительских цепочек».
Второй научно-производственный комплекс OCSiAl планировалось начать строить в 2022 году и ввести в эксплуатацию через три года.
«OCSiAl заинтересован в проекте и продолжает проектно-конструкторские работы, однако появившиеся общие трудности в налаживании стандартных производственных и потребительских цепочек требуют дополнительного времени. На сегодняшний день речь идет о переносе проекта на год, мы продолжаем следить за развитием ситуации», — сообщили в компании журналистам.
Ожидалось, что запуск нового производства с выходом через два года на полную мощность позволит кратно увеличить переработку нанотрубок в потребляемую заказчиками форму: выпуск сверхчистых графеновых нанотрубок — в четыре раза, концентратов и суспензий — в 2,5 раза.
Компания OCSiAl (головной офис в Люксембурге) занимается промышленным синтезом графеновых нанотрубок. Они применяются для улучшения характеристик пластиков, резин, композитных материалов, красок и покрытий, а также в литий-ионных аккумуляторах. «Роснано» приобрело долю в компании в 2014 году. По данным на 2021 год, она составляла 17,3%. OCSiAl, по собственным данным, занимает 97% мирового производства одностенных углеродных нанотрубок. Основная часть продукции уходит на экспорт в Китай, Японию и страны Европы.
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