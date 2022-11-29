14-летний подросток из Красноярска зарезал отчима, защищая мать

© СК по Красноярскому краю
14-летний подросток из Красноярска зарезал отчима, защищая мать
29 Ноя 2022, 09:57

44-летний мужчина погиб во время пьяного конфликта в семье. По подозрением в убийстве 14-летний подросток.

По данным СК, 27 ноября в частном доме на улице Пожарского в Красноярске обнаружено тело 44-летнего мужчины.

«По версии следствия, 27 ноября 2022 года в ходе бытового конфликта, происходившего между нетрезвыми сожителями, 14-летний сын женщины взял нож и нанес отчиму несколько ударов по различным частям тела. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия», - говорится в сообщении СК.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ), ведется расследование.


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