«Аэро Монголия» запускает рейсы из Новосибирска в Улан-Батор
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Авиакомпания «Аэро Монголия» (Aero Mongolia) начинает летать из Новосибирска в столицу Монголии Улан-Батор. Рейсы будут выполняться дважды в неделю.
Выполнение регулярных рейсов «Аэро Монголия» в Улан-Батор начинается с 1 декабря. Они будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Вылет из Улан-Батора будет по четвергам и воскресеньям.
«Выполнение полетов в Улан-Батор также открывает пассажирам возможность использовать трансферные возможность международного аэропорта „Чингисхан“ для полетов по направлениям Китая, Южной Кореи, Японии, Таиланда, других стран Юго-Восточной Азии, а также по внутренним направлениям Монголии», — отмечается в сообщении новосибирского аэропорта.
Полеты будут осуществляться на воздушных судах Embraer-145 в новый международный аэропорт «Чингисхан» (код ИАТА UBN), который был открыт 4 июля 2021 года.
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