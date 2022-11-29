Жительница Тувы заказала убийство восьмилетней девочки ради наследства

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Жительница Тувы приговорена к девяти годам за убийство ребенка. Она «заказала» восьмилетнюю дочь своего скончавшегося мужа от другой женщины, чтобы не делиться наследством.

В Туве вынесен приговор жительнице Кызыла за организацию убийства восьмилетней девочки в декабре 2020 года.

По данным следствия, осужденная владела совместно с супругом недвижимостью (жилое помещение, здание, земельный участок), однако мужчина скончался. Чтобы не делиться с его восьмилетней дочерью от другой женщины, она решила организовать убийство девочки.

«Для совершения убийства женщина нашла исполнителя убийства, при этом пообещав вознаграждение в размере 180 тыс. рублей за совершение убийства малолетней, через некоторое время лично передала исполнителю в качестве аванса 10 тыс. рублей. После этого обвиняемая сообщила исполнителю, где обучается и проживает малолетняя, показала ребенка, когда последняя стояла на автобусной остановке, а затем передала орудие преступления — электрошокер, дав указание оглушить им малолетнюю девочку, а после лишения жизни инсценировать несчастный случай», — рассказали в СК.

Планы женщины стали известны сотрудникам правоохранительных органов, и ее действия были пресечены. Суд приговорил женщину к 9 годам колонии общего режима.

СК не раскрывает личность осужденной. Как следует из базы суда, 29 ноября был вынесен приговор о подготовке убийства несовершеннолетней в отношении Татьяны Глотовой. Известно, что ей 61 год.