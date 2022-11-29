Жители Забайкалья избили вернувшегося со «спецоперации» раненого контрактника на кладбище из-за денег

© zab.ru. Кладбище Борзи

В Забайкалье ограбили контрактника, вернувшегося со «спецоперации» в Украине. Его увезли на кладбище, где избили из-за денег. В полиции утверждали, что он был срочником.

Трое жителей забайкальского города Борзя подозреваются в вымогательстве у участника «спецоперации» в Украине, сообщили в пресс-службе Борзинского городского суда. Мужчина получил ранение, и был уволен в запас в связи с окончанием службы.

При этом в ГУ МВД по Забайкалью утверждают, что 19-летний уроженец Амурской области был демобилизован «после прохождения срочной службы».

После увольнения молодой человек вместе со знакомым доехал до Железнодорожного вокзала и купил билет домой. Затем знакомый предложил назад доехать на такси и указал на машину, стоявшую рядом.

«Водитель представился таксистом и повез [потерпевшего] по указанному адресу. По дороге на остановке водитель такси посадил в автомобиль еще двух молодых мужчин, якобы пассажиров, — рассказали в пресс-службе суда. — Без объяснения причин, подозреваемые увезли потерпевшего в сторону городского кладбища, где начав его избиение, потребовали передачи денежных средств».

Кроме того, по данным полиции, нападавшие выстрелили в молодого человека из «неустановленного оружия». Они потребовали от него 1 млн рублей «за прекращение истязания», считают в МВД. Но на счете у жертвы было только 8 тыс. рублей, которые он снял в банкомате и отдал им. После этого его отпустили.

Молодому человеку потребовалась операция.

По подозрению в вымогательстве группой лиц с применением насилия (пункты «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК) задержаны трое жителей Борзи, которым 35 и 28 лет. Они оказались ранее судимыми.

Более того, по версии следствия, некоторые из нападавших могут быть причастны к вымогательству 2,3 млн рублей, которое произошло в Борзе в конце октября. Они напали на предпринимателя, который нес деньги в банк, чтобы положить на счет, и выстрелили в него.

Сейчас трое подозреваемых арестованы.