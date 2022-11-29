Четырехмесячный ребенок умер в детской больнице Иркутска

29 Ноя 2022, 15:24

Иркутские следователи выясняют обстоятельства смерти четырехмесячного ребенка в Ивано-Матренинской детской клинической больнице. По данным минздрава, он находился там на обследовании и лечении.

«28 ноября в Ивано-Матренинской детской клинической больнице скончался четырехмесячный ребенок, — говорится в сообщении СК. — Следователями установлено, что ночью 26 ноября ухудшилось состояние здоровья малолетнего ребенка и родители доставили мальчика в больницу».

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В минздраве региона подтвердили смерть ребенка в больнице: «Указанный случай действительно произошел в медучреждении. Ребенок находился на обследовании и лечении по поводу неврологических нарушений. В настоящее время проводится судебно-медицинское, гистологическое исследование, по результатам которого будет установлена причина смерти».

В министерстве отметили, что планируется проведение экспертизы медицинских документов для анализа выполнения порядков и стандартов при оказании ребенку медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях с последующим принятием управленческих решений.


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