Пожар произошел в торговом центре в Красноярске

© кадр из видео МЧС

Торговый центр «Взлетка Plaza» загорелся рано утром в Красноярске. Спустя два часа пожар был локализирован на площади 200 кв. метров.

По данным МЧС, сообщение о возгорании ТЦ, расположенного на улице Весны, поступило 05:57 крск. Горели кровля и фасад.



На месте работают 18 единиц техники, около 60 человек личного состава. В 07:51 пожар удалось локализовать.

Информация о пострадавших не поступала.