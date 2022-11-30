Пожар произошел в торговом центре в Красноярске

© кадр из видео МЧС
Пожар произошел в торговом центре в Красноярске
30 Ноя 2022, 05:09

Торговый центр «Взлетка Plaza» загорелся рано утром в Красноярске. Спустя два часа пожар был локализирован на площади 200 кв. метров.

По данным МЧС, сообщение о возгорании ТЦ, расположенного на улице Весны, поступило 05:57 крск. Горели кровля и фасад.

На месте работают 18 единиц техники, около 60 человек личного состава. В 07:51 пожар удалось локализовать.

Информация о пострадавших не поступала.


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