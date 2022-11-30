Глава поселка задержан в Иркутской области из-за проблем с отоплением
В Иркутской области из-за срыва отопительного сезона следователями задержан глава Артёмовского муниципального образования. Ранее в поселке был введен режим ЧС — там 13 домов остались без тепла. Глава муниципалитета недавно сменил теплоснабжающую организацию.
Следователями в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), в порядке ст. 91 УПК РФ задержан глава Артёмовского муниципального образования, сообщил иркутский СК.
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26 ноября в поселке Артемовский Бодайбинского района произошла коммунальная авария. В результате 13 жилых домов остались без отопления. Теплоснабжение до сих пор не восстановлено.
Ранее глава района Евгений Юмашев в своем обращении связал возникшую ситуацию с действиями руководителя поселка Максима Петрова, который в сентябре сменил ресурсоснабжащую организацию на камчатскую фирму, у которой не было ни угля, ни тарифа.
Он рассказал, что главе объясняли, что так делать нельзя замгубернатора, министры и даже «прикомандированный работник федеральной службы безопасности к правительству». Чиновник также сообщил, что решается вопрос о снятии с должности главы поселка.