Глава поселка задержан в Иркутской области из-за проблем с отоплением

© кадр из видео СК по Иркутской области
Глава поселка задержан в Иркутской области из-за проблем с отоплением
30 Ноя 2022, 05:42

В Иркутской области из-за срыва отопительного сезона следователями задержан глава Артёмовского муниципального образования. Ранее в поселке был введен режим ЧС — там 13 домов остались без тепла. Глава муниципалитета недавно сменил теплоснабжающую организацию.

Следователями в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), в порядке ст. 91 УПК РФ задержан глава Артёмовского муниципального образования, сообщил иркутский СК.

«Следователями С К при содействии сотрудников полиции проведены обыски в администрации Артёмовского муниципального образования, изъята необходимая документация», — добавили в ведомстве.

26 ноября в поселке Артемовский Бодайбинского района произошла коммунальная авария. В результате 13 жилых домов остались без отопления. Теплоснабжение до сих пор не восстановлено.

Ранее глава района Евгений Юмашев в своем обращении связал возникшую ситуацию с действиями руководителя поселка Максима Петрова, который в сентябре сменил ресурсоснабжащую организацию на камчатскую фирму, у которой не было ни угля, ни тарифа.

Он рассказал, что главе объясняли, что так делать нельзя замгубернатора, министры и даже «прикомандированный работник федеральной службы безопасности к правительству». Чиновник также сообщил, что решается вопрос о снятии с должности главы поселка.


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