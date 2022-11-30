Отчисленный за отказ участвовать в поднятии флага новосибирский студент добился восстановления в колледже

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Отчисленный за отказ участвовать в поднятии флага новосибирский студент добился восстановления в колледже
30 Ноя 2022, 06:43

В Новосибирской области студента колледжа, которого отчислили за отказ участвовать в поднятии флага, восстановили на учебе. Он не поддерживает «спецоперацию».

Отчисленного студента Колыванском аграрного колледжа Эдуарда Коваля восстановили в учебном заведении после жалобы в прокуратуру, передает «Гроза» со ссылкой на правозащитный проект «Молния».

Ведомство передало жалобу в министерство образования Новосибирской области. Чиновники, как следует из полученного ответа, «провели беседу с директором колледжа, изучили объяснительные преподавателей и поговорили с другими студентами». Министерство признало действия колледжа неправомерными и распорядилось восстановить студента.

В сентябре студент отказывался участвовать в мероприятия по поднятию флага и исполнению гимна, потому что не поддерживает «спецоперацию» в Украине. Эдуард рассказывал Тайге.инфо, что просто отсел. Его дважды пытались принудить к участию в мероприятии.

Затем на молодого человека написали докладные четыре преподавателя якобы за грубые выражения. После пар его вызвали к директору и отчислили.

«Директор сказал, что мое поведение неприемлемо, что они нашего президента уважают, то, что я сделал, так делать нельзя, потому что у них патриотизм… Дали мне бумажку, заявление, что я хожу. Если бы время было подумать — я совсем растерялся — я бы не стал сам документы забирать», — говорил первокурсник.

Колыванский аграрный колледж возглавляет Сергей Навозов.


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