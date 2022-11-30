Жителям Омской области отключат газ в морозы

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Жителям Омской области отключат газ в морозы
30 Ноя 2022, 07:34

В трех районах Омской области отключают газоснабжение, несмотря на тридцатиградусные морозы. Топливо подается с Тевризского месторождения.

Жители Тарского, Тевризского и Знаменского районов Омской области получили сообщения об отключении газоснабжения в домах. В региональном министерстве промышленности утверждают, что решение принято из-за аномальных холодов для того, чтобы избежать аварийных ситуаций.

«Жилые дома, в которых газ является единственным источником тепла, а также объекты социальной сферы без газоснабжения не останутся», — пообещал первый замминистра промышленности Игорь Лукьянов (цитата по БК55).

Газ поставляют с Тевризского газоконденсатного месторождения.

Отключения частных жилых домов от газоснабжения начались в Тарском, Знаменском и Таврическом районах на севере Омской области еще зимой 2019 года. Из-за выросшего в сильные морозы потребления газа и истощения месторождения жители вынуждены были отапливать помещения дровами и электрическими нагревателями. А в 2020 году город Тара полностью отключили от газоснабжения под предлогом истощения месторождения.

По данным сервиса «Гисметео», на территориях, которые попадают под отключения, стоят тридцатиградусные морозы.


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