Красноярская полиция разыскивает мужчину, пристававшего к детям на остановке

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Дети из поселка Солонцы под Красноярском пожаловались на неизвестного, который около школы предлагает их подвезти. Полиция проводит проверку.

«В дежурную часть МО МВД России „Емельяновский“ 24 и 28 ноября поступило несколько сообщений от обеспокоенных родителей о том, что в районе автобусной остановки у средней общеобразовательной школы в поселке Солонцы неизвестный якобы обращается к несовершеннолетним с предложением подвезти на автомобиле, — рассказали в полиции. — Аналогичное сообщение о происшествии на одной из остановок микрорайона Нанжуль-Солнечный поступило 24 ноября».



По предварительным данным, каких-либо телесных повреждений детям причинено не было. Сотрудники органов внутренних дел по сообщениям проводят проверку, опрашивают возможных очевидцев, а также проверяют камеры наружного видеонаблюдения.