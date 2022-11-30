Кузбасская компания построит в Шерегеше четырехзвездочную гостиницу

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Кузбасская строительная компания «Сибшахтострой» к 2026 году возведет в самом развитом секторе популярного горнолыжного курорта «Шерегеш» четырехзвездочную гостиницу на 120 номеров с бассейном и спа-комплексом.

«Запланировано строительство четырехзвездочной гостиницы в нижней части курорта сектора А (рядом с сервисным центром „Белка“) на 120 номеров с бассейном и спа-комплексом. На сегодня ведутся предпроектные работы, разрабатывается мастер-план отеля, рассматриваются архитектурные решения. Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию — 2026 год», — пишет ТАСС со ссылкой на ответ властей.

В рамках заключенного с региональными властями инвестиционного соглашения компания в 2022 году открыла в Шерегеше самый большой за Уралом веревочный парк для летнего отдыха. Планируется построить картинговый центр, он сейчас ожидает получения разрешения на строительство.

Под управлением «Сибшахтостроя» на курорте «Шерегеш» работают две четырехзвездочных гостиницы — спа-отель «Ольга» на 67 номеров и «Берлога» на 27 номеров.



ОК «Сибшахтострой» возглавляет Константин Ивушкин. Компания учреждена, по данным сервиса «Контур. Фокус», «Новокузнецким шахтостроймонтажным управлением №6» (принадлежит Ивушкиным), Константином, Ольгой и Натальей Ивушкиными. Выручка в 2021 году составила 3,5 млрд рублей, прибыль — 51,1 млн.