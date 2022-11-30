Упавшая с крыши иркутской поликлиники крыса покусала подростка

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Упавшая с крыши иркутской поликлиники крыса покусала подростка
30 Ноя 2022, 09:22

Крыса напала на подростка в Бодайбо Иркутской области. Она могла кинуться на него с крыши местной поликлиники.

14-летний житель Бодайбо пошел в местную поликлинику за справкой. Но с крыши медучреждения на него упала крыса и угодила за шиворот, пишет местный телеграм-канал «Байкал без фильтров».

Животное покусало молодого человека. В областной прокуратуре подтвердили факт нападения грызуна без уточнения обстоятельств.

«Мальчику оказана медицинская помощь, он отпущен домой. Причины и условия произошедшего устанавливаются», — рассказали в ведомстве.

Прокуратура начала проверку. Планируется оценить соблюдение законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних и дератизации.


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