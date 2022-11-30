Упавшая с крыши иркутской поликлиники крыса покусала подростка
© сэс.сайт
Крыса напала на подростка в Бодайбо Иркутской области. Она могла кинуться на него с крыши местной поликлиники.
14-летний житель Бодайбо пошел в местную поликлинику за справкой. Но с крыши медучреждения на него упала крыса и угодила за шиворот, пишет местный телеграм-канал «Байкал без фильтров».
Животное покусало молодого человека. В областной прокуратуре подтвердили факт нападения грызуна без уточнения обстоятельств.
«Мальчику оказана медицинская помощь, он отпущен домой. Причины и условия произошедшего устанавливаются», — рассказали в ведомстве.
Прокуратура начала проверку. Планируется оценить соблюдение законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних и дератизации.
Новости из рубрики:
Самое читаемое
Последние материалы
Такого не было 20 лет: цены на квартиры в Томске выросли почти в два раза Бастрыкин заинтересовался коммунальной аварией в Новосибирске Кузбасская компания построит в Шерегеше четырехзвездочную гостиницу Упавшая с крыши иркутской поликлиники крыса покусала подростка Красноярская полиция разыскивает мужчину, пристававшего к детям на остановке
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo