Такого не было 20 лет: цены на квартиры в Томске выросли почти в два раза

Цены на квартиры в Томске с сентября 2019 года по сентябрь 2022 года выросли на 78,5%, сообщил председатель правления Томского регионального отделения Российского общества оценщиков, завкафедрой оценки и управления собственностью Томского госуниверситета (ТГУ) Дмитрий Хлопцов.

Такого роста цен на недвижимость в Томске не наблюдалось более 20 лет, цитирует «Интерфакс- Сибирь» эксперта. При этом цены на квартиры за четыре года выросли в три раза выше, чем уровень инфляции за этот же срок.

«Это не могло не отразиться на том, что люди стали вкладываться в недвижимость при любой ставке ипотеки. (…) Это говорит о том, что люди не видят альтернатив. Недвижимость — это вложение любых денег», — сказал Хлопцов в ходе «круглого стола», посвященного рынку жилья в Томске.

С 2019 года почти в два раза снизилось число квартир, находящихся в продаже.

«Сейчас число квартир чуть выросло, но мы не достигли допандемийного состояния на рынке, когда люди выбирали квартиры», — сказал Хлопцов

После резкого подъема цен на недвижимость за последние полтора месяца пошел небольшой спад, отметил также специалист. Стоимость квадратного метра в Томске, по его словам, снизилась за вторую половину октября и ноябрь на 5%.

