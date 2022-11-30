Такого не было 20 лет: цены на квартиры в Томске выросли почти в два раза

Такого не было 20 лет: цены на квартиры в Томске выросли почти в два раза
30 Ноя 2022, 10:15

Цены на квартиры в Томске с сентября 2019 года по сентябрь 2022 года выросли на 78,5%, сообщил председатель правления Томского регионального отделения Российского общества оценщиков, завкафедрой оценки и управления собственностью Томского госуниверситета (ТГУ) Дмитрий Хлопцов.

Такого роста цен на недвижимость в Томске не наблюдалось более 20 лет, цитирует «Интерфакс- Сибирь» эксперта. При этом цены на квартиры за четыре года выросли в три раза выше, чем уровень инфляции за этот же срок.

«Это не могло не отразиться на том, что люди стали вкладываться в недвижимость при любой ставке ипотеки. (…) Это говорит о том, что люди не видят альтернатив. Недвижимость — это вложение любых денег», — сказал Хлопцов в ходе «круглого стола», посвященного рынку жилья в Томске.

С 2019 года почти в два раза снизилось число квартир, находящихся в продаже.

«Сейчас число квартир чуть выросло, но мы не достигли допандемийного состояния на рынке, когда люди выбирали квартиры», — сказал Хлопцов

После резкого подъема цен на недвижимость за последние полтора месяца пошел небольшой спад, отметил также специалист. Стоимость квадратного метра в Томске, по его словам, снизилась за вторую половину октября и ноябрь на 5%.


Теги



Новости из рубрики:



Самое читаемое
Письмо стрелявшего в военкома иркутянина: Я шел в военкомат с уверенностью, что в моих силах не допустить, чтобы младший брат был мобилизован Письмо стрелявшего в военкома иркутянина: Я шел в военкомат с уверенностью, что в моих силах не допустить, чтобы младший брат был мобилизован
Последние материалы
30 Ноя, 10:15
Такого не было 20 лет: цены на квартиры в Томске выросли почти в два раза
30 Ноя, 10:04
Бастрыкин заинтересовался коммунальной аварией в Новосибирске
30 Ноя, 09:30
Кузбасская компания построит в Шерегеше четырехзвездочную гостиницу
30 Ноя, 09:22
Упавшая с крыши иркутской поликлиники крыса покусала подростка
30 Ноя, 08:19
Красноярская полиция разыскивает мужчину, пристававшего к детям на остановке
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования