Директор управления капстроительства осужден в Новосибирске за взятки обедами и билетом в Сочи

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Суд в Новосибирске вынес обвинительный приговор экс-главе МКУ «Управление капитального строительства» Константину Головину. Он брал взятки обедами и билетом в Сочи, а также помогал строителям расхищать бюджет, принимая работы, которых никогда не было.

Вместе с Головиным, обвиняемым в получении взяток и в пособничестве в совершении мошенничеств, на скамье подсудимых оказался Икмет Тагиев, ему вменялось мошенничество в особо крупном размере.



Как сообщает областная прокуратура, директор управления капстроительства (МКУ «УКС») с 2015 года способствовал мошенничествам со стороны фактического руководителя ООО «Масстройэлит» (в хищении бюджетных денежных средств, выделенных на строительство детских садов), неоднократно брал взятки от руководителей коммерческих организаций в виде оплаты услуг общественного питания для него и коллектива в банкетном зале ООО «Царский двор», а также получил откат оплатой перелета по маршруту Новосибирск — Сочи бизнес-классом.

По данным СК, директором МКУ «УКС» города Новосибирска в 2020 году в ходе выполнения муниципального контракта, заключенного для осуществления комплекса работ по строительству детского сада по улице Спортивной в Ленинском районе Новосибирска, в рамках реализации нацпроекта «Демография», оказано пособничество организации-подрядчику в подготовке фиктивных документов и принятие произведенных работ по водопонижению на объекте на сумму свыше 5 млн рублей. Установлено, что работы никем не производились и были оплачены.

Также в ходе выполнения муниципального контракта, заключенного между директором МКУ «УКС» и руководителем ООО «Масстройэлит» на строительство здания яслей-сада на улице Виктора Шевелёва, было организовано подписание фиктивных документов и принятие произведенных работ по водопонижению на сумму свыше 8 млн рублей. Установлено, что данные работы никем не производились и были оплачены.

Суд назначил экс-чиновнику лишение свободы сроком на 4 года 6 месяцев со штрафом в размере 600 тыс. рублей, с лишением права занимать в государственных и муниципальных органах и учреждениях, органах местного самоуправления должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 1 год 6 месяцев. Наказание назначено условно, с испытательным сроком 4 года.

Руководителю ООО «Масстройэлит» судом по совокупности преступлений назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.