Новосибирский центр крови и десятки домов остались без тепла

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В Новосибирске произошла очередная коммунальная авария. Без тепла остались десятки зданий, включая центр крови.

«В результате аварии в Ленинском районе [Новосибирска] без тепла остались 24 многоквартирных дома, детский сад №242, Новосибирский клинический центр крови, четыре административных здания», — сообщили в прокуратуре области утром 1 декабря.

Ведомство начало проверку по факту отключения теплоснабжения из-за коммунальных аварий на улицах Плахотного и Пермитина.

«В настоящий момент 16 многоквартирных домов подключены к теплоснабжению», — добавили в прокуратуре.

По данным муниципальной карты отключения систем жизнеобеспечения, на момент публикации, из аварии без тепла осталось 35 зданий в Ленинском районе. Еще 145 зданий в городе оказались без горячей воды, но власти уверяют, что это «плановые отключения».