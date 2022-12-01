Новосибирский центр крови и десятки домов остались без тепла
© Прокуратура Новосибирской области
В Новосибирске произошла очередная коммунальная авария. Без тепла остались десятки зданий, включая центр крови.
«В результате аварии в Ленинском районе [Новосибирска] без тепла остались 24 многоквартирных дома, детский сад №242, Новосибирский клинический центр крови, четыре административных здания», — сообщили в прокуратуре области утром 1 декабря.
Ведомство начало проверку по факту отключения теплоснабжения из-за коммунальных аварий на улицах Плахотного и Пермитина.
«В настоящий момент 16 многоквартирных домов подключены к теплоснабжению», — добавили в прокуратуре.
По данным муниципальной карты отключения систем жизнеобеспечения, на момент публикации, из аварии без тепла осталось 35 зданий в Ленинском районе. Еще 145 зданий в городе оказались без горячей воды, но власти уверяют, что это «плановые отключения».
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