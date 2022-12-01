Переехавшие в Новосибирскую область жители Херсона получат выплату на покупку жилья

© Анастасия Кораблёва
Переехавшие в Новосибирскую область жители Херсона получат выплату на покупку жилья
01 Дек 2022, 08:08

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о предоставлении мер поддержки прибывшим в регион жителям Херсона и Херсонской области. Им обещают выдать 100 тыс. рублей на приобретение имущества и средства на покупку жилья.

Реализацией мероприятий займутся министерство труда и социального развития и министерство строительства. Для получения средств гражданин должен будет подтвердить факт постоянного проживания в Херсоне или Херсонской области.

Предоставление единовременной выплаты будет осуществляться однократно, ее размер для одного человека составит 100 тыс. рублей.

Расчет размера выплаты на жилье определяется исходя из норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации, определяемого Минстроем Р Ф, и норматива обеспечения жилой площадью, составляющего 33 кв. метра для одиноко проживающих граждан, 42 кв. метра — для семей из двух человек и по 18 кв. метров на одного человека — для семей из трех и более человек, на дату подачи заявления о предоставлении социальной выплаты.

Деньги будут выплачиваться за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий», предоставляемых Новосибирской области.


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