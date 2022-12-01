Переехавшие в Новосибирскую область жители Херсона получат выплату на покупку жилья
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о предоставлении мер поддержки прибывшим в регион жителям Херсона и Херсонской области. Им обещают выдать 100 тыс. рублей на приобретение имущества и средства на покупку жилья.
Реализацией мероприятий займутся министерство труда и социального развития и министерство строительства. Для получения средств гражданин должен будет подтвердить факт постоянного проживания в Херсоне или Херсонской области.
Предоставление единовременной выплаты будет осуществляться однократно, ее размер для одного человека составит 100 тыс. рублей.
Расчет размера выплаты на жилье определяется исходя из норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации, определяемого
Деньги будут выплачиваться за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий», предоставляемых Новосибирской области.