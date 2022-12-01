Семья бизнесменов погибла при пожаре в Барнауле. Появилась версия об убийстве

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Семья предпринимателей с ребенком погибла при пожаре в Барнауле. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности, но, по одной из версий, людей могли сначала убить, а потом поджечь здание.

Частный дом по улице Анатолия, 106а в самом центре Барнаула сгорел утром 1 декабря. Погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили в мэрии.

«На место выезжали глава города Вячеслав Франк, начальник УМВД России по Барнаулу Александр Майдоров, глава администрации Центрального района Максим Сабына», — отметили в администрации.

По сведениям Следственного комитета, погибшими оказались женщина и мужчина 1974 года рождения, а также их дочь 2008 года рождения. Личности и род деятельности взрослых не уточняется.

По данным Mash Siberia, речь может идти о семье предпринимателя Владимира Кулигина. Он, по сведениям сервиса «Контур.Фокус», является совладельцем ООО «Алтайпрофсервис-К». Ранее ему принадлежало ООО «Спектра — Материалы и технологии». Телеграм-канал связывает Кулигина с «крупнейшим в городе поставщиком систем видеонаблюдения „Сервиском“».

Партнеры Кулигина по бизнесу — Марина Полторыхина и Дмитрий Григорьев.

Супругу Кулигина зовут Надежда Новицкая. Она владеет ООО «Спектра», которое оказывает стоматологические услуги.

Как утверждает Mash, есть версия, что семью сначала «могли убить, а потом подожгли здание».

Пока СК возбудил дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Отметим, что частный дом находится на территории исторического деревянного особняка архитектора Носовича, построенного в 1908 году. В этом здании располагается стоматологическая клиника «Актика», которой и управляет ООО «Спектра» погибшей Надежды Новицкой.