Бастрыкин заинтересовался замерзающими алтайскими школами
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Некоторых учащихся в Алтайском крае перевели на дистанционный формат из-за низкой температуры в школах. Следственный комитет начал проверку.
«В социальных сетях размещены обращения граждан города Камень-на-Оби о низком температурном режиме в образовательных учреждениях города, в связи с чем часть классов переведены на дистанционное обучение», — говорится в сообщении СК РФ 1 декабря.
Ранее учеников Кокшинской школы Советского района также отправили на дистанционное обучение из-за промерзания самой школы, писала Тайга.инфо. В одном из кабинетов всего 8 градусов тепла.
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