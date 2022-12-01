Бастрыкин заинтересовался замерзающими алтайскими школами

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Бастрыкин заинтересовался замерзающими алтайскими школами
01 Дек 2022, 10:35

Некоторых учащихся в Алтайском крае перевели на дистанционный формат из-за низкой температуры в школах. Следственный комитет начал проверку.

«В социальных сетях размещены обращения граждан города Камень-на-Оби о низком температурном режиме в образовательных учреждениях города, в связи с чем часть классов переведены на дистанционное обучение», — говорится в сообщении СК РФ 1 декабря.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления ведомства доложить об итогах проверки.

Ранее учеников Кокшинской школы Советского района также отправили на дистанционное обучение из-за промерзания самой школы, писала Тайга.инфо. В одном из кабинетов всего 8 градусов тепла.


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