Житель Тувы выкинул с балкона дочерей соседки, которые мешали смотреть ему телевизор

Житель Тувы признан виновным в убийстве двух девочек. Он выкинул их с восьмого этажа, чтобы те не мешали ему смотреть телевизор.

Верховный суд Республики Тыва вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя Очура Санчата. Его обвиняли по пунктам «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего и лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью).



«Судом установлено, что 30 октября 2021 года, в ночное время, фигурант, разозлившись на шумное поведение девочек девяти и четырнадцати лет, которые не давали смотреть телевизор, и не реагировали на его замечания, поочередно скинул их из открытого окна восьмого этажа многоквартирного дома в Кызыле», — сообщили в республиканской прокуратуре.

Девочки были детьми хозяйки квартиры, в которой снимал комнату мужчина. Они находились в соседней с ним комнате, уточнили в Следственном комитете по Туве.

Младшая погибла на месте, старшая умерла в больнице. После убийства подозреваемый продолжил смотреть телевизор.

Мужчина не признал вину.

Суд приговорил мужчину к 25 годам колонии строгого режима. Первые пять лет он должен провести в тюрьме. Решение пока не вступило в силу.

Напомним, что мать девочек сама недавно освободилась из колонии и, как утверждали местные власти, самовольно забрала их из приемной семьи. Женщина также состояла на учете в УМВД по Хакасии.