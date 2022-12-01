Прокуратура проверяет аварийную посадку вертолета новосибирской компании с 21 пассажиром
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Вертолет совершил аварийную посадку в Омской области. Прокуратура начала проверку.
Вертолет Ми-8Т новосибирской компании «Ельцовка» выполнял рейс «Тара-Игол». Он совершил вынужденную посадку в районе деревни Киксы Тарского района Омской области, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
«На борту находились три члена экипажа, 21 пассажир. Посадка произведена благополучно, в результате инцидента никто не пострадал», — рассказали в ведомстве.
Пассажиры, по предварительным данным, были вахтовиками.
Прокуратура начала проверку. Также проверку начало Восточное управление СК РФ на транспорте
АО «Авиапредприятие „Ельцовка“» возглавляет Павел Крапивин. Учредителем компании, по данным «Контур.Фокус», является Станислав Арбузов.
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