Прокуратура проверяет аварийную посадку вертолета новосибирской компании с 21 пассажиром

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Прокуратура проверяет аварийную посадку вертолета новосибирской компании с 21 пассажиром
01 Дек 2022, 11:43

Вертолет совершил аварийную посадку в Омской области. Прокуратура начала проверку.

Вертолет Ми-8Т новосибирской компании «Ельцовка» выполнял рейс «Тара-Игол». Он совершил вынужденную посадку в районе деревни Киксы Тарского района Омской области, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«На борту находились три члена экипажа, 21 пассажир. Посадка произведена благополучно, в результате инцидента никто не пострадал», — рассказали в ведомстве.

Пассажиры, по предварительным данным, были вахтовиками.

Прокуратура начала проверку. Также проверку начало Восточное управление СК РФ на транспорте

АО «Авиапредприятие „Ельцовка“» возглавляет Павел Крапивин. Учредителем компании, по данным «Контур.Фокус», является Станислав Арбузов.


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