Загрязнение нитратами с ущербом более 470 млн рублей обнаружено на участке для экопромпарка под Новосибирском

© прокуратура Новосибирской области
Загрязнение нитратами с ущербом более 470 млн рублей обнаружено на участке для экопромпарка под Новосибирском
01 Дек 2022, 13:52

Надзорные ведомства обнаружили слив коммунальных отходов в Новосибирском районе. Ранее глава региона подписал постановление о переводе участка с таким же кадастровым номером под размещение экопромышленного парка. На создание пилотных проектов экопромпарков ранее федеральное правительство решило выделить 9 млрд рублей.

Прокуроры с сотрудниками Россельхознадзора выявили под Новосибирском снятие и перемещение плодородного слоя почвы, а также ее загрязнение нитратами в результате слива коммунальных отходов. Ущерб оценивается в сумму 472,1 млн рублей. Судя по кадастровому номеру участка, он расположен в районе села Верх-Тула.

Природоохранная прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать администрацию Новосибирского района разработать проект рекультивации и провести рекультивацию земельного участка.

В конце октября губернатор Андрей Травников подписал распоряжение о переводе участка с таким же кадастровым номером в другую категорию земель для размещения экопромышленного парка.

В начале ноября в Новосибирской области и ряде других регионов анонсировалось создание пилотных проектов экопромышленных парков. Более 9 млрд рублей субсидии на их создание решило выделить федеральное правительство.

«В экопарке будет развернуто производство по переработке шин, пластика, химических и других отходов объемом не менее 105 тысяч тонн в год, — комментировал ранее министр природных ресурсов региона Евгений Шестернин в тг-канале. — Федеральный бюджет также компенсирует часть затрат на создание объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, строительство зданий».

Планируемый объем инвестиций в новосибирский проект составит более 1 млрд рублей, уточняли в правительстве региона. Финансирование предусмотрено на 2022-2024 годы. 


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