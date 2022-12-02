Группа мужчин расстреляла две машины с людьми в Иркутской области

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Десять человек подозревают в покушениях на убийства в Иркутской области. Они расстреляли две машины.

Три человека ехали на «Жигулях» по одной из улиц Черемхова. С ними поравнялся микроавтобус SsangYong Istana, из которого начали стрелять. Один пассажир ВАЗа был ранен, но водитель смог уйти от преследования, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области 2 декабря.

«Спустя некоторое время ситуация повторилась. На этот раз злоумышленники, двигаясь на седане Toyota Mark X, догнали легковушку Honda Torneo, которую также расстреляли. Водителю второго авто тоже посчастливилось скрыться, никто из находящихся​ в иномарке не пострадал», — рассказали в полиции.

По версии следствия, группа мужчин пыталась убить своих знакомых, уточнили в СК РФ по Иркутской области.

Подозреваемыми стали 10 мужчин. Их задержали.

В отношении троих самых активных участников стрельбы, которым от 21 до 31 года, возбуждено дело по ч. 3 ст. 30 пунктам «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом). Они арестованы.