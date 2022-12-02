Подросток три часа убивал односельчанина в Бурятии

© ulan.mk.ru/Карина Пронина. Село Ганзурино
Подросток три часа убивал односельчанина в Бурятии
02 Дек 2022, 11:31

Несовершеннолетнего обвинили в жестоком убийстве мужчины в Бурятии. Он выпивал со старшими и поссорился с одним из них.

17-летний студент одного из колледжей в Иволгинском районе Бурятии употреблял спиртное в компании знакомых взрослых в селе Ганзурино. Около полуночи он поссорился с одним из собутыльников из-за спора о давнем незначительном долге, и конфликт перерос в драку, рассказали в республиканском управлении СК РФ 2 декабря.

«Подросток в течение трех часов кулаками, ногами, подручными предметами и ножом наносил удары потерпевшему по различным частям тела, причинив порядка 70 повреждений, от которых мужчина скончался на месте, — считает следствие. — Обвиняемый скрылся с места происшествия, однако вскоре был изобличен и задержан. В ходе допросов он признал вину».

В СК уточнили, что подросток не посещал занятия в колледже с ноября 2021 года, хотя оставался там студентом. Более того, его спокойно перевели на второй курс.

«По мнению следствия, данное обстоятельство способствовало алкоголизации молодого человека и последующему совершению им особо тяжкого преступления. В связи с этим с целью устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления, директору колледжа направлено представление о ненадлежащей воспитательной работе со студентами», — отметили в СК.

Уголовное дело было возбуждено по пункту «д» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью). Материалы уже передали в суд.


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