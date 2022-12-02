Шведы выкупили часть хакасской золотодобывающей компании

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Шведы выкупили часть хакасской золотодобывающей компании
02 Дек 2022, 12:14

Дочерняя структура шведской компании Kopy Goldfields AB выкупила часть акций хакасского золотодобывающего предприятия. Сделку оценили в 0,5 млрд рублей.

Компания «Аг Майнинг», которая принадлежит шведской Kopy Goldfields AB, завершила сделку по приобретению 25% акций ЗАО «Золотая Звезда» в Хакасии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Kopy Goldfields AB Михаила Дамрина.

«„АГ Майнинг“ приобрела 25% в ЗАО „Золотая Звезда“ за 550 млн рублей включая расходы по сделке», — уточнил Дамрин.

Основная задача новых акционеров — завершение модернизации золотоизвлекательной фабрики на Майском месторождении и геологоразведочные работы по уточнению существующих запасов руды, отметил Дамрин.

В 2018 году собственником «Золотой звезды» называли Константина Цитлидзе, он некоторое время был депутатом Верховного совета Хакасии. В 2020-м он скончался.

По данным «Контур.Фокус», «Золотая звезда» основана в 1996 году на базе артели старателей «Саяны» на Майском месторождении. Компания разрабатывает месторождения Майское, Чазы-Гол и Еловое в Хакасии. «Золотая звезда» первой в России стала использовать кучное выщелачивание золота, которое позволяет добывать руду в бедных и малодоступных месторождениях. Выручка компании в 2021 году составила около 1 млрд рублей.


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Шведы выкупили часть хакасской золотодобывающей компании
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