Шведы выкупили часть хакасской золотодобывающей компании

© mining24.ru

Дочерняя структура шведской компании Kopy Goldfields AB выкупила часть акций хакасского золотодобывающего предприятия. Сделку оценили в 0,5 млрд рублей.

Компания «Аг Майнинг», которая принадлежит шведской Kopy Goldfields AB, завершила сделку по приобретению 25% акций ЗАО «Золотая Звезда» в Хакасии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Kopy Goldfields AB Михаила Дамрина.

«„АГ Майнинг“ приобрела 25% в ЗАО „Золотая Звезда“ за 550 млн рублей включая расходы по сделке», — уточнил Дамрин.

Основная задача новых акционеров — завершение модернизации золотоизвлекательной фабрики на Майском месторождении и геологоразведочные работы по уточнению существующих запасов руды, отметил Дамрин.



В 2018 году собственником «Золотой звезды» называли Константина Цитлидзе, он некоторое время был депутатом Верховного совета Хакасии. В 2020-м он скончался.

По данным «Контур.Фокус», «Золотая звезда» основана в 1996 году на базе артели старателей «Саяны» на Майском месторождении. Компания разрабатывает месторождения Майское, Чазы-Гол и Еловое в Хакасии. «Золотая звезда» первой в России стала использовать кучное выщелачивание золота, которое позволяет добывать руду в бедных и малодоступных месторождениях. Выручка компании в 2021 году составила около 1 млрд рублей.

