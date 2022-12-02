Осужденных отправят на строительство газопроводов в Забайкалье

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Осужденных отправят на строительство газопроводов в Забайкалье
02 Дек 2022, 12:23

Осужденных к принудительным работам намерены привлечь к строительству газовых сетей в Забайкалье. Договоренность достигнута с «Восточно-арктической нефтегазовой корпорацией».

Начальник УФСИН России по Забайкальскому краю Дмитрий Обломий провел рабочую встречу с заместителем генерального директора ООО «Восточно-арктическая нефтегазовая корпорация» Андреем Спиридоновым.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН, они обсудили возможность привлечения осужденных на работы по газификации Читы — уточнили перечень специалистов, необходимые навыки, размер оплаты труда.

В июне 2022 года правительство Забайкальского края подписало трехстороннее соглашение с Газпромбанком и Восточно-арктической нефтегазовой корпорацией о сотрудничестве по газификации частного сектора Читы с использованием технологий по сжижению природного газа.

Газификация города должна заменить печное отопление и поспособствовать снижению уровня загрязнения воздуха в городе.

На строительство газовых сетей до конца 2024 года планируется привлечь около 300 осужденных к принудительным работам.


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