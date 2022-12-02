Режим «черного неба» продлится в Новосибирске до 5 декабря

© Стас Соколов
Режим «черного неба» продлится в Новосибирске до 5 декабря
02 Дек 2022, 14:57

Метеоусловия, способствующие накоплению вредных примесей в воздухе, ожидаются в Новосибирске до 5 декабря. Предприятиям нужно будет сократить выбросы.

«По данным ФГБУ „Западно-Сибирское УГМС“, с 18 часов 2 декабря до 17 часов 5 декабря на территории города Новосибирска сохраняются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере», — говорится в сообщении мэрии.

Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов.

По прогнозам синоптиков, в регионе в ближайшие выходные 3−4 декабря сохранится морозная погода. Столбик термометра может опуститься ночью до -23, местами до -30...-31. Днем 3 декабря будет -15…-20, 4-го ожидается до -13…-18, местами до -23.

Ветер будет 2−7 м/с, 3 декабря северо-западный, с порывами до 12 м/с.


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