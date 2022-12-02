Рейс в Таиланд задерживается в Новосибирске почти на сутки

Больше 200 пассажиров целый день не могут вылететь из Новосибирска в аэропорт Пхукета. Транспортная прокуратура начала проверку.

«В соответствии с расписанием вылет воздушного судна запланирован сегодня в 05 час. 50 мин., однако по инициативе авиакомпании предварительно перенесен на вечернее время. Выполнения рейса ожидают 234 пассажира, из них из них 26 детей», — говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Новосибирской транспортной прокуратурой в аэропорту осуществляются надзорные мероприятия по защите прав граждан на получение услуг, добавили в ведомстве.