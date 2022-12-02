Ввод нового терминала новосибирского аэропорта отложен

© Тайга.инфо. Объект в 2021 году
Ввод нового терминала новосибирского аэропорта отложен
02 Дек 2022, 15:35

Срок ввода в эксплуатацию первой очереди нового здания аэровокзального комплекса новосибирского аэропорта перенесен с осени 2022 года на начало 2023-го.

О переносе сроков написал «Коммерсантъ», отметив, что решение было принято еще летом, однако об этом не сообщалось.

РБК уточняет, что открытие хотят приурочить к 100-летию гражданской авиации. «Открытие нового здания аэровокзального комплекса планируется в первом квартале 23 года. Точная дата будет назначена по прибытию и готовности части технологического оборудования», — цитирует издание ответ аэропорта.

Ранее правительство Новосибирской области сообщало, что работы на объекте ведутся в соответствии с установленным графиком.



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