Ввод нового терминала новосибирского аэропорта отложен

© Тайга.инфо. Объект в 2021 году

Срок ввода в эксплуатацию первой очереди нового здания аэровокзального комплекса новосибирского аэропорта перенесен с осени 2022 года на начало 2023-го.

О переносе сроков написал «Коммерсантъ», отметив, что решение было принято еще летом, однако об этом не сообщалось.



РБК уточняет, что открытие хотят приурочить к 100-летию гражданской авиации. «Открытие нового здания аэровокзального комплекса планируется в первом квартале 23 года. Точная дата будет назначена по прибытию и готовности части технологического оборудования», — цитирует издание ответ аэропорта.

Ранее правительство Новосибирской области сообщало, что работы на объекте ведутся в соответствии с установленным графиком.



