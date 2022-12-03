Серия сильных землетрясений произошла в Туве
© seishub.ru
В Туве произошли землетрясения. Интенсивность толчков в эпицентре доходила до 6,5 баллов.
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Барун-Хемчикском кожууне (районе) Тувы утром 3 декабря, сообщили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН.
Эпицентр находился примерно в 29 км к северо-западу от Ак-Довурака — это третий по величине город Тувы. Интенсивность сотрясений в эпицентре достигла 6,5 баллов.
Через некоторое время в том же районе произошел толчок магнитудой 4,1 с интенсивностью сотрясений в эпицентре — 5 баллов.
Затем произошел третий толчок магнитудой 4,6 и интенсивностью в эпицентре — 5,8 балла.
Новости из рубрики:
Самое читаемое
Последние материалы
Более 80 домов и соцобъектов остались без тепла после очередной аварии в Новосибирске СК начал проверку после гибели рабочего при обрушении на золотом руднике в Забайкалье Женщина и двое маленьких детей погибли при пожаре в Красноярском крае Серия сильных землетрясений произошла в Туве Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 273
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo