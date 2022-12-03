Серия сильных землетрясений произошла в Туве

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Серия сильных землетрясений произошла в Туве
03 Дек 2022, 07:14

В Туве произошли землетрясения. Интенсивность толчков в эпицентре доходила до 6,5 баллов.

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Барун-Хемчикском кожууне (районе) Тувы утром 3 декабря, сообщили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН.

Эпицентр находился примерно в 29 км к северо-западу от Ак-Довурака — это третий по величине город Тувы. Интенсивность сотрясений в эпицентре достигла 6,5 баллов.

Через некоторое время в том же районе произошел толчок магнитудой 4,1 с интенсивностью сотрясений в эпицентре — 5 баллов.

Затем произошел третий толчок магнитудой 4,6 и интенсивностью в эпицентре — 5,8 балла.


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