Женщина и двое маленьких детей погибли при пожаре в Красноярском крае
© СК РФ по Красноярскому краю
Девочка и мальчик погибли при пожаре в частном доме в Красноярском крае. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Частный дом загорелся на улице Вокзальная в городе Заозерный. На месте нашли тело 36-летней женщины. Ее четырехлетняя дочь и семилетний сын погибли в машине скорой помощи, которая везла их в больницу, сообщили в СК РФ по региону 3 декабря.
«Предположительно, причиной возгорания явилось нарушение правил монтажа и эксплуатации печи, — считают в СК. — В ходе осмотра установлено, что дымоход находился в непосредственной близости с деревянным потолочным перекрытием. Сообщение о возгорании поступило от соседей».
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
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