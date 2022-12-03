Женщина и двое маленьких детей погибли при пожаре в Красноярском крае

© СК РФ по Красноярскому краю
Женщина и двое маленьких детей погибли при пожаре в Красноярском крае
03 Дек 2022, 08:27

Девочка и мальчик погибли при пожаре в частном доме в Красноярском крае. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Частный дом загорелся на улице Вокзальная в городе Заозерный. На месте нашли тело 36-летней женщины. Ее четырехлетняя дочь и семилетний сын погибли в машине скорой помощи, которая везла их в больницу, сообщили в СК РФ по региону 3 декабря.

«Предположительно, причиной возгорания явилось нарушение правил монтажа и эксплуатации печи, — считают в СК. — В ходе осмотра установлено, что дымоход находился в непосредственной близости с деревянным потолочным перекрытием. Сообщение о возгорании поступило от соседей».

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).


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