СК начал проверку после гибели рабочего при обрушении на золотом руднике в Забайкалье

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СК начал проверку после гибели рабочего при обрушении на золотом руднике в Забайкалье
03 Дек 2022, 08:41

Обрушение породы произошло на золотом руднике в Забайкальском крае. В шахте находились четыре человека. Следственный комитет начал проверку.

Кровля горной выработки рухнула в шахте на руднике «Золоторудной компании „Омчак“» в Балейском районе Забайкалья. В момент обрушения под землей находились четыре человека, троим удалось выбраться, сообщили в региональном управлении МЧС.

По предварительным данным, погиб мужчина 1987 года рождения, рассказали в СК РФ по Забайкалью. Ведомство начало проверку.

Собственную проверку объявила и краевая прокуратура. «Представители надзорного ведомства с привлечением специалистов оценят соблюдение правил охраны труда и производственной безопасности. По выявленным нарушениям будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на их устранение и привлечение виновных к ответственности», — отметили в пресс-службе.

АО «ЗРК „ОМЧАК“» было учреждено британской «Питер Хамбро Майнинг Плк» и магаданским «Сусуманзолотом». Компанию возглавляет Андрей Фомин.


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