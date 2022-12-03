Землетрясение произошло под Ленинском-Кузнецким
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Землетрясение произошло в Кемеровской области. Эпицентр находился на территории Ленинска-Кузнецкого.
Подземный толчок магнитудой 2,9 зафиксирован на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 3 декабря, сообщили в Алтае-Саянского филиале геофизической службы РАН.
Эпицентр находился в районе деревни Красноярка.
Интенсивность сотрясений в эпицентре достигла 3,2 балла.
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