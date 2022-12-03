Землетрясение произошло под Ленинском-Кузнецким

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Землетрясение произошло под Ленинском-Кузнецким
03 Дек 2022, 12:42

Землетрясение произошло в Кемеровской области. Эпицентр находился на территории Ленинска-Кузнецкого.

Подземный толчок магнитудой 2,9 зафиксирован на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 3 декабря, сообщили в Алтае-Саянского филиале геофизической службы РАН.

Эпицентр находился в районе деревни Красноярка.

Интенсивность сотрясений в эпицентре достигла 3,2 балла. 


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