Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 274

© Иллюстрация Дианы Днепр

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Евросоюз установил потолок цен на нефть из РФ.

13:50 Экс-депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя, работавшая в бюджетном комитете парламента, призналась в тг-канале, что с тревогой наблюдает за реакцией руководства страны на санкционные запреты на поставки нефти и нефтепродуктов и дефицит бюджета.

С 5 декабря действует запрет на поставки сырой нефти из России в страны ЕС морским транспортом, напомнила экс-депутат.

«Если учесть, что в страны Евросоюза мы поставляем в сутки 4,5 млн баррелей нефти и из них 2,2 млн танкерами, то почти половина нашей нефти окажется невостребованной. Надо искать новые рынки сбыта, — полагает Ганзя. — Ещё один подарочек — ограничение цен на российскую нефть. Мы поставляем нефть марки Urals, она стоит дешевле, чем Brent. Сейчас цена около $69 за баррель, страны ЕС договорились ограничить её до $60. Прекращение поставок нашей нефти в качестве ответной меры в те страны, которые согласовали это ограничение, тоже принесут потери для бюджета».

Также с 5 февраля вводится эмбарго на поставки из России и нефтепродуктов.

Экс-парламентарий отмечает, что сейчас дефицит бюджета на 2023 год и так составляет около 3 трлн рублей.

«Думаю, он [дефицит] может быть больше. Тогда выход один — печатный станок. А цены и тарифы уже и без того конские, — пишет Ганзя. — Почему именно нам досталось это бессмысленное испытание на прочность? Я с тревогой наблюдаю за реакцией руководства страны на все эти события. У меня такое впечатление, что там нет чёткого понимания всей серьёзности создавшегося положения. Это не паника, но лично я в большой тревоге».

12:00 Правительство Иркутской области похвалилось установкой водозаборных колонок селе Покровка Баяндаевского района. Ранее в этом населенном пункте, где живет более 800 человек, вода была привозной, ее приходилось экономить.

12 колонок установлены в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». Указывается, что они расположены близко к каждому дому.

На строительство локального водопровода направлено более 90 млн рублей из бюджетов всех уровней. Общая протяженность водопроводных сетей составляет более 10 километров. Строительство велось около года.

11:22 Просроченные долги россиян по потребкредитам достигли рекордных 631 млрд рублей. В октябре их объем продолжил расти и увеличился на 0,3%.

Однако количество просроченных свыше 90 дней потребительских ссуд в октябре немного снизилось — на 0,1%, до 4,032 млн кредитов, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные «Скоринг бюро».

11:00 Тариф на проезд в поездах дальнего следования будет повышен с января 2023 года.

«Федеральная пассажирская компания» (ФПК, входит в холдинг РЖД) с января 2023 году повысит тариф в купе, СВ и вагонах класса «люкс» поездов дальнего следования на 8,1%, сообщает РИА Новости.

«Тарифы на перевозки пассажиров в купейных вагонах, вагонах СВ и класса „люкс“ поездов формирования АО „ФПК“, курсирующих во внутригосударственном сообщении, с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 8,1% к уровню 2022 года. При этом, в 95% вагонов категории купе, СВ и „люкс“ АО „ФПК“ в настоящее время применяется система динамического ценообразования, при которой стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест», — сообщили в ФПК.

Тарифы в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования с 1 января 2023 года, согласно решению ФАС, также будут проиндексированы на 8,1%, пишет агентство.

Пассажирам советуют пользоваться гибким графиком регулирования тарифов, который размещен на сайте ОАО «РЖД», для определения наиболее выгодных периодов совершения поездки.

Главное на утро 4 декабря

• Совет Евросоюза официально утвердил решение об ограничении цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель. После 15 января потолок будет регулярно пересматриваться в зависимости от изменения цен на нефть и должен будет быть как минимум на 5% ниже, чем текущая стоимость нефти из РФ на мировых рынках.



Ранее страны G7 и Австралия объявили, что введут такой же потолок цен.

• Финансовый университет при правительстве России подтвердил, что пятерых студентов вуза увезли в военкомат. Ранее сообщалось, что полиция и сотрудники военкомата забрали семь студентов, принудительно отвезли в Савеловский военкомат, а оттуда — на сборный пункт на Угрешской улице. При этом все студенты учатся, следовательно защищены от призыва, говорили их знакомые.

Теперь в вузе утверждают, что их студенты ранее «окончили колледж, а, следовательно, утративших свое право на повторную отсрочку по причине учебы в университете»: «На данный момент двое из пяти студентов по заключению врачей-специалистов направлены на дополнительное медицинское обследование для определения степени годности к военной службе. Трое студентов, по результатам медицинской комиссии, ограничений по состоянию здоровья не имеют. Решением призывной комиссии они были призваны на военную службу».

• Российского миллиардера, основателя «Альфа-групп» Михаила Фридмана задерживали в Великобритании из-за подозрений в нарушении санкций, передает ТАСС со ссылкой на источник в окружении бизнесмена. По сведениям госагентства, бизнесмена отпустили под залог.

Ранее появилось сообщение британского Агентства по борьбе с преступностью о задержании 58-летнего «богатого россиянина», подозреваемого в «отмывании денег, заговоре с целью обмана министерства внутренних дел и заговоре с целью лжесвидетельства». Возраст совпадает с возрастом Фридмана, но в Альфа-банке заявляли, что речь идет не о нем — он якобы находится дома и «никакого отношения к данной истории не имеет». Сам Фридман заявил Forbes, что с ним все в порядке и что в выходные он встретится с друзьями.

• На побережье Каспийского моря в Дагестане нашли тела около 700 тюленей. Трупы лежали в Кировском районе Махачкалы, на участке «от Нефтебазы до устья реки Сулак».

«Число обнаруженных животных может увеличиваться. Предполагаемые причины гибели на данный момент не установлены», — сказано в заявили Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства.

Каспийский тюлень — эндемик. Он включен в Красные книги Казахстана и России.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом»

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.