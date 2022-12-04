Водитель автомобиля в Новосибирске протаранил две машины, дерево и погиб
© пресс-служба ГИБДД
Водитель Honda CR-V в Новосибирске рано утром 4 декабря столкнулся с двумя припаркованными машинами, а затем врезался в дерево. От полученных травм он скончался.
Авария случилась в 05:40 на улице Курганская, сообщили в Госавтоинспекции региона. «Мужчина 1978 года рождения, управляя автомобилем Honda CR-V, двигался по улице Олекминская, со стороны улицы Оборонная, в сторону улицы Волховская, и в пути следования совершил столкновение с припаркованными автомобилями Subaru Legacy и ГАЗ-3110, после чего совершил наезд на дерево», — говорится в сообщении.
В результате мужчина получил травмы и скончался. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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