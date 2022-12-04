Заговор элиты: с Эйхе не получилось, а Юрченко сняли

© из открытых источников. Во второй половине 1930-х площадь Свердлова носила имя Эйхе

Давно известно, что короля играет свита. Она же, бывает, его и снимает. Не столь важно, в какие времена случается конфликт первого лица и региональной элиты — важно то, что он всегда влечет за собой политические последствия. А поскольку дело происходит в России, то решать вопрос о том, кто виноват — лидер или элита — приходится человеку, облеченному в государстве высшей властью. Как бы не называлась его должность.

17 марта 2014 года губернатор Новосибирской области Василий Юрченко был освобождён от занимаемой должности президентом России Владимиром Путиным в связи с утратой доверия. Этот сюжет со временем разберут «по косточкам» историки. Пока же вокруг него фигурирует слишком много слухов и домыслов. Поэтому ограничимся констатацией того, что отношения губернатора Юрченко с элитой были далеко не самыми лучшими, более того, противоречия только нарастали. С критикой губернатора выступали люди известные и влиятельные; достаточно назвать тогдашнего полпреда президента по СФО Виктора Толоконского, у которого Юрченко проработал первым заместителем не один год.



Но критика критикой, а снимают в России не за это. Важно чью сторону примет Кремль, которому все стороны спешат доказать свою правоту. Противники Юрченко ее доказали и он поплатился постом, получив формулировку, фактически закрывшую ему возможность попытаться вернуться на местный политический олимп, как бы страстно он к этому не стремился. А вот за 84 года до этого попытка местной элиты снять со своего поста Роберта Эйхе (об этом сталинском управленце мы подробно писали в статье «Роберт Эйхе: палач, ставший жертвой»), окончилась, наоборот, полной неудачей. Вспоминаем давнюю историю, которая актуальна во все времена.

Хозяин Сибири

Роберт Эйхе занимал в Сибири разные руководящие посты и, по сути, он руководил ею 12 лет — с 1925 по 1937 годы. Характеристику имел соответствующую: «С точки зрения коммунистической этики безупречен». Историк Татьяна Морозова делает вывод: «Примерно с середины 1920-х гг. этот профессиональный революционер, ранее искренне веривший в коммунистические идеалы, становится всё более похожим на прагматичного чиновника, всеми силами стремящегося оправдать доверие своего начальства».

Эйхе явно ощущал себя хозяином Сибири и рассчитывал, показав свою преданность вождю, подняться еще выше в тогдашней иерархии власти. Сегодня историки отмечают его жесткий стиль руководства, который потом привел к тому, что Эйхе старался быть «святее папы Римского» и насаждал те самые тройки, которые погубили огромное количество советских граждан. Но до троек было еще далеко — темой дня было раскулачивание, где Эйхе тоже хотел перевыполнить все планы. Поэтому знаменитая статья Сталина «Головокружение от успехов» была для него ледяным душем, ведь Сталин дал понять, что во всем виноваты на местах.

По одним данным Эйхе заболел и отправился лечиться в Крым, по другим — просто на время решил отойти в тень, пока не уляжется. И тут случилось…

Письмо Сталину

29 июля 1930 года из Новосибирска Сталину ушло письмо, в котором была сформулирована просьба перевести первого секретаря Сибкрайкома Эйхе на хозяйственную работу. Короче говоря, отправить в отставку. С таким предложением обратились как раз представители местной элиты. Огласим весь список: второй секретарь Сибкрайкома В. Кузнецов, председатель треста «Сибуголь» Я. Абрамов, заместитель председателя Сибкрайисполкома Советов Н. Базовский, председатель Сибирского краевого совета профсоюзов Г. Баранкин, заведующий организационно-инструкторским отделом Сибкрайкома В. Егер.

Татьяна Морозова привела цитаты из этого письма: «Мы думали, будет в общем коллективе расти и т. Эйхе», «совсем мало занимается изучением главных политических вопросов», «много администрирует», «проявляет страшную нервозность, подозрительность и недоверие по отношению к своим ближайшим товарищам по работе». Отсюда следует «единственно правильный выход».

И примкнувший к ним Клименко

Но главным действующим лицом в этой истории был человек, письмо не подписывавший — председатель Сибкрайисполкома Иван Клименко. Клименко тоже написал Сталину, описал непростую обстановку и сформулировал ровно тот же самый вывод: Эйхе убрать.

Клименко входил в номенклатуру, вершиной его карьеры был пост второго секретаря коммунистической партии Украины, но потом он оказался руководителем Всесоюзного центра машинно-тракторных станций, откуда его вновь вернули на руководящую должность. На этот раз в Сибири, где его назначили председателем Сибкрайисполкома Советов. Понятно, что Клименко мечтал вернуться в большую политику, а тут судьба сама подбросила ему такой подарок. Оставалось разжигать интригу и ждать, чтобы занять кресло хозяина Сибири.

Но были и другие мастера по интригам: ранее занимавший пост секретаря Сибирского крайкома ВКП (б), председатель Совнаркома РСФСР Сергей Сырцов принял в Москве одного из подписантов — В. Егера, а потом отправил телеграмму не кому-нибудь, а Роберту Эйхе. Тот начал разбираться и в итоге бюро Сибкрайкома обратилось в ЦК с просьбой срочно рассмотреть ситуацию.

Товарищ Сталин разобрался

Надежды сибирской фронды не оправдались: генеральный секретарь однозначно поддержал Эйхе. И еще сделал так, чтобы об этом узнали во всех парторганизациях. Поскольку сам он был в отпуске, то написал письмо Вячеславу Молотову, из которого следовало, что нужно «вышибить» Клименко вместе со всеми сибиряками, подписавшими письмо. А Эйхе следует «оказать полное доверие, чтобы впредь неповадно было интриганам всяким клеветать на честных работников и обманывать ЦК».

Сказано — сделано: уже 19 августа Политбюро разоблачает «беспринципную групповщину» и объявляет всем участникам попытки свержения Эйхе выговоры. Их снимают с должностей, а в Новосибирске политику партии уже одобряют на собрании городского партийного актива.

В общем, выражаясь по-современному, в связи с утратой доверия, всех подписантов отправляют на хозяйственную работу. Клименко становится директором Среднеазиатской железной дороги, Кузнецов — начальником управления учебными заведениями Наркомата пищевой промышленности РСФСР, Базовский — заместителем председателя треста «Союзмясо», а Егер возглавляет кафедру высшей математики Саратовского автодорожного института.

Товарищ Эйхе продолжает дальше в том же духе, пока его не расстреляют в 1940 году. Сами же бурные события в Новосибирске, как отмечают специалисты, приводят к многочисленным кадровым перестановкам. Скоро элита начинает выглядеть иначе… Никто не вспоминает, что «жёсткий, волюнтаристский стиль работы Эйхе, слишком наглядно продемонстрировавшего свою предельную некомпетентность, вызвал резкий и открытый протест большой группы ответственных работников Сибири». Это писал историк Юрий Жуков о событиях 1930-го. Некоторые, впрочем, полагают, что эта формулировка вполне применима и к истории 2014-го.

Владимир Кузменкин