Новосибирец изрезал ножом продавца за плохое обслуживание
© pixabay.com
Полиция задержала жителя Новосибирска, напавшего с ножом на продавца магазина. Мужчине не понравилось обслуживание при совершении покупки.
1 декабря в одну из новосибирских больниц был доставлен 25-летний
горожанин. Как выяснилось, он является продавцом, а напал на него покупатель.
«Накануне, в торговое помещение зашел мужчина и высказал недовольство по обслуживанию при совершении покупки. Граждане вышли на улицу для выяснения обстоятельств. Внезапно покупатель несколько раз ударил продавца ножом, после чего, увидев охранников магазина, прибывших на крики, скрылся в неизвестном направлении», — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
В ходе оперативных мероприятий был установлен подозреваемым — им оказался 42-летний житель Калининского района. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Новости из рубрики:
Самое читаемое
Последние материалы
Новосибирец изрезал ножом продавца за плохое обслуживание Двое детей и их мать попали в больницу после ДТП в Красноярске Заговор элиты: с Эйхе не получилось, а Юрченко сняли Водитель влетел в подземный пешеходный переход в Новосибирске Водитель автомобиля в Новосибирске протаранил две машины, дерево и погиб
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo