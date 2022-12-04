Новосибирец изрезал ножом продавца за плохое обслуживание

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Полиция задержала жителя Новосибирска, напавшего с ножом на продавца магазина. Мужчине не понравилось обслуживание при совершении покупки.

1 декабря в одну из новосибирских больниц был доставлен 25-летний горожанин. Как выяснилось, он является продавцом, а напал на него покупатель.



«Накануне, в торговое помещение зашел мужчина и высказал недовольство по обслуживанию при совершении покупки. Граждане вышли на улицу для выяснения обстоятельств. Внезапно покупатель несколько раз ударил продавца ножом, после чего, увидев охранников магазина, прибывших на крики, скрылся в неизвестном направлении», — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

В ходе оперативных мероприятий был установлен подозреваемым — им оказался 42-летний житель Калининского района. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.