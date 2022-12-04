Новосибирец изрезал ножом продавца за плохое обслуживание

© pixabay.com
Новосибирец изрезал ножом продавца за плохое обслуживание
04 Дек 2022, 13:21

Полиция задержала жителя Новосибирска, напавшего с ножом на продавца магазина. Мужчине не понравилось обслуживание при совершении покупки.

1 декабря в одну из новосибирских больниц был доставлен 25-летний горожанин. Как выяснилось, он является продавцом, а напал на него покупатель.

«Накануне, в торговое помещение зашел мужчина и высказал недовольство по обслуживанию при совершении покупки. Граждане вышли на улицу для выяснения обстоятельств. Внезапно покупатель несколько раз ударил продавца ножом, после чего, увидев охранников магазина, прибывших на крики, скрылся в неизвестном направлении», — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

В ходе оперативных мероприятий был установлен подозреваемым — им оказался 42-летний житель Калининского района. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.


Теги



Новости из рубрики:



Самое читаемое
Письмо стрелявшего в военкома иркутянина: Я шел в военкомат с уверенностью, что в моих силах не допустить, чтобы младший брат был мобилизован Письмо стрелявшего в военкома иркутянина: Я шел в военкомат с уверенностью, что в моих силах не допустить, чтобы младший брат был мобилизован
Последние материалы
04 Дек, 13:21
Новосибирец изрезал ножом продавца за плохое обслуживание
04 Дек, 13:13
Двое детей и их мать попали в больницу после ДТП в Красноярске
04 Дек, 12:25
Заговор элиты: с Эйхе не получилось, а Юрченко сняли
04 Дек, 09:41
Водитель влетел в подземный пешеходный переход в Новосибирске
04 Дек, 07:40
Водитель автомобиля в Новосибирске протаранил две машины, дерево и погиб
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования